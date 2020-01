Le notizie del giorno – Tensione nello spogliatoio di Juventus e Napoli, schianto con l’auto per un calciatore (Di martedì 21 gennaio 2020) LE notizie DEL giorno – Momento importante per la Juventus. Altra prestazione di livello altissimo per Cristiano Ronaldo, il portoghese sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni e gol, anche nella partita di ieri CR7 ha realizzato una doppietta. La stagione dei bianconeri diventa sempre più interessante, il tecnico Sarri ha intenzione di allungare ulteriormente in classifica e nel frattempo si prepara anche per gli ottavi di finale di Champions League. Un altro simbolo di questa squadra è anche l’argentino Paulo Dybala, la Joya si è ripreso la Juventus, il calciatore riesce a dialogare benissimo con Ronaldo e al momento sembra avanti alle gerarchie con Higuain. Dybala viene però sempre sostituito da Sarri, è successo anche contro il Parma e pure questa volta non ha preso bene la sostituzione: “alla fine esco sempre io…”.. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Inoltre al ... calcioweb.eu

