“Le mani proprio lì”. Rita Rusic, momento intimo al GF Vip. Il video-scandalo (Di martedì 21 gennaio 2020) La scena ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip, che 24 ore su 24 immortalano tutto quello che succede all’interno della casa di Cinecittà, è già diventata virale. A lanciare lo ‘scoop’ è il sempre informatissimo Alberto Dandolo, che su Dagospia ha mostrato quello che è successo la scorsa notte nella capsule room, una delle camere da letto dove dormono gli inquilini vip del GF. Protagonista Rita Rusic, produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Rita Rusic è stata immortalata alle 3.20 della notte di martedì 21 gennaio mentre era intenta a masturbarsi. Lo scoop e le immagini che testimoniano la masturbazione – davvero eloquenti – sono state pubblicate da Dagospia.



La regia del Grande Fratello è stata costretta a spostare l’inquadratura proprio perché le immagini erano troppo esplicite. ... caffeinamagazine

