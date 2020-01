Le foto di Silvia Provvedi incinta: gravidanza confermata - (Di martedì 21 gennaio 2020) Luana Rosato Il settimanale chi pubblica le prime foto che ritraggono Silvia Provvedi con il pancino che conferma la notizia della gravidanza Per giorni la notizia della gravidanza di Silvia Provvedi ha incuriosito i fan de Le Donatella e non solo, che si sono chiesti se si trattasse di una “bufala” o di verità. Lei, che dopo il gossip ha preferito tacere, ha scelto di non commentare sui social la notizia ma, a conferma che il settimanale Chi aveva ragione, arrivano le prime foto che ufficializzano la dolce attesa della Provvedi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini immortala Silvia che, insieme al fidanzato e alla sorella, ride fuori da un locale meneghino. Ciò che balza agli occhi è il pancino della cantante, che si intravede dall’abito bianco e aderente indossato. Abbracciato a lei il compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano, che ha riportato la serenità nella vita ... ilgiornale

