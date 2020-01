Le elezioni in Emilia Romagna viste dai social: chi vince tra Borgonzoni, Bonaccini e Sardine (Di martedì 21 gennaio 2020) Se la presenza e il successo sui social fossero predittivi dell’esito del voto, in Emilia Romagna le elezioni le avrebbe già stravinte la leghista Lucia Borgonzoni. Salvini infatti domina sui social, mentre Bonaccini nella società civile, tra le associazioni, gli imprenditori, gli enti e i professionisti. È il risultato di una ricerca sulle ormai imminenti elezioni in Emilia Romagna realizzata dal Centro Studi della FB&Associati, una società di lobbying e relazioni istituzionali, in collaborazione con la divisione specializzata in web advocacy FB Bubbles. elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI Salvini stravince sui social Matteo Salvini è stato capace, con 449 contenuti, di raggiungere in soli tre mesi 5,2 milioni di interazioni – tra like e condivisioni – relative alla competizione elettorale. Ma se non è una sorpresa la capacità ... tpi

GabriGiammanco : Pd e M5S annunciano da settimane che voteranno per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini e oggi, te… - LegaSalvini : #SALVINI A SAN LAZZARO: 'COMMERCIANTI MI SOSTENGONO, MA HANNO PAURA DI ESSERE BOICOTTATI SE MI ACCOLGONO'… - you_trend : ??? Mancano 5 giorni alle elezioni regionali in #EmiliaRomagna e in #Calabria ?? Ecco la nostra guida per seguirle… -