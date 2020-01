L'Aria che tira, Giletti litiga con Furfaro e se ne va. La Merlino lo insegue fuori dallo studio (Video) (Di martedì 21 gennaio 2020) Massimo Giletti si infuria e se ne va. Ospite a L’Aria che tira, il giornalista abbandona la diretta dopo aver litigato con Marco Furfaro del Pd.A scatenare l’ira di Giletti è una frase pronunciata sottovoce dal suo vicino di posto durante un dibattito sul caso Bibbiano. Furfaro chiama in causa il “populismo”, fino all’uscita che fa imbestialire il conduttore di Non è l’Arena (qui il video). “Ma quale populismo, abbia il coraggio di dirle in faccia e non sottobanco queste cose! Lei non ha il coraggio, lo dice sottovoce. Stia attento a quello che dice di me e della mia moralità. Dopo di che arrivederci e grazie”. Myrta Merlino tenta di fermare Giletti, che sarebbe dovuto rimanere anche nel blocco successivo, a differenza di Furfaro. La padrona di casa a quel punto chiede di conoscere i motivi dello scontro che, a quanto pare, avrebbero un legame con una battuta dell'esponente dem ... blogo

