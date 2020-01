Lapo Elkann lascia la sedia a rotelle dopo l’incidente, le foto della riabilitazione a St Moritz (Di martedì 21 gennaio 2020) Lapo Elkann è in fase di ripresa. Il rampollo della famiglia Agnelli è stato fotografato dal settimanale Chi a St. Moritz mentre cammina con l’ausilio di un bastone al quale si appoggia solo quando è affaticato. Ha lasciato la sedia a rotelle seduto sulla quale era stato fotografato subito dopo l’incidente in Israele di inizio dicembre, quando aveva rischiato la vita. gossip.fanpage

