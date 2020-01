L’anno d’oro di Joao Pedro: bomber ‘da record’ del Cagliari nella scia del mito Riva (Di martedì 21 gennaio 2020) Il brasiliano Joao Pedro continua a trascinare il Cagliari a suon di gol: sono 13 dopo 20 giornate di Serie A come il leggendario Gigi Riva nelL’anno dello storico Scudetto. Un bottino che gli ha permesso di entrare nella storia del club sardo: ora al 10° posto dei marcatori per reti in campionato con la maglia rossoblu (agganciato ‘Lulù’ Oliveira). Forma fisica e concretezza le armi del trequartista di Maran tra gli ‘stakanovisti’ del torneo nonché l’attaccante con il miglior rapporto tra tiri effettuati e reti messe a segno tra i principali bomber del massimo campionato italiano in corso. fanpage

