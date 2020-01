L’Amica Geniale Storia del Nuovo Cognome segna uno strappo nell’amicizia di Lila e Lenù: le rivelazioni in conferenza stampa (Di martedì 21 gennaio 2020) La presentazione de L'Amica Geniale Storia del Nuovo Cognome è andata in scena oggi in quel di Roma in una sede Rai colma di giornalisti pronti ad incontrare i vertici della tv pubblica, i piani alti della maxi produzione dietro la fiction e anche i volti che stanno davanti e dietro la macchina da presa compreso quello di Alice Rohrwacher, new entry di questa stagione. Proprio lei in conferenza stampa si è definita come "uno chef che deve lavorare in una cucina che non è la sua" ma affrontando positivamente tutto quello che questo ha significato per lei e per i ragazzi sul set.In particolare, la regista si è occupata degli episodi 4 e 5 segnando uno strappo con tutto quello che la Storia significa e con il lavoro fatto da Saverio Costanzo:"Una rottura importante nella vita di Elena e Lila, i due episodi saranno un microromanzo e farmi entrare per far rompere il legame con Saverio ... optimaitalia

