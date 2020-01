L’amica geniale, storia del nuovo cognome. Regista: “Stagione diversa” (Di martedì 21 gennaio 2020) L’amica geniale 2 anticipazioni, parla il Regista Saverio Costanzo: “Stagione diversa dalla prima” Cresce l’attesa per la seconda stagione de L’amica geniale, fiction tratta dal romanzo di Elena Ferrante, il cui titolo è L’amica geniale-storia del nuovo cognome, che andrà in onda su Rai1, in primissima visione, a partire da lunedì 10 febbraio. E proprio oggi, come scopriamo da TvBlog, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della fiction che lo scorso anno ha registrato ascolti record, durante la quale ha parlato, tra gli altri, il Regista Saverio Costanzo. Su L’amica geniale 2 Costanzo ha dichiarato: E’ una stagione molto diversa dalla prima. Ora siamo negli anni Sessanta e pian piano gli orizzonti si aprono e la drammaturgia di Elena Ferrante accelera. Troviamo quindi il desiderio di scoprire altro. “Il racconto filmico ... lanostratv

Agenzia_Ansa : L'amica geniale, il ritorno di Lila e Lenù. Su Rai1 la seconda stagione dal 10 febbraio - FOTO e VIDEO… - Tg3web : Dal 10 febbraio torna su Rai 1 'L'amica geniale', la seconda stagione della serie tratta dal bestseller di Elena Fe… - mediatime_net : L'Amica Geniale 2 - Lila e Lenù al photocall della serie tv -