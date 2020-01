Lady Gaga, svelato il possibile titolo del suo prossimo album (Di martedì 21 gennaio 2020) Fan di Lady Gaga, questo è il momento di scatenarvi. Le voci sull’imminente ritorno della pop star italo americana si susseguono da mesi ormai e quel giorno sembra essere vicino. Per il suo sesto album, Gaga, è al lavoro da diverso tempo, come lei stessa ha dichiarato da Oprah, e nelle ultime ore sarebbe trapelato quello che dovrebbe essere il titolo di LG6. Tutto merito di alcuni smanettoni del web che sarebbero riusciti ad individuare alcuni url nascosti sul sito ufficiale della cantante, che conterrebbero il nome della prossima fatica. Babylon, questo è il nome che secondo alcuni avrà il prossimo disco in uscita. Per ora sono solo ipotesi, nella di confermato, ma i più attenti ci metterebbero la mano sul fuoco su questa indiscrezione. Lady Gaga, Stupid Love sarà il nuovo singolo Oltre a chiedersi come si intitolerà il nuovo album, gli amanti della musica di Lady Gaga si ... trendit

IvanBanx : RT @yoshimar_su: @ladygaganownet SJSJDJDNDJDJU / LADY GAGA / NEW SINGLE / FEB 7 - WELLPQP : RT @yoshimar_su: @ladygaganownet SJSJDJDNDJDJU / LADY GAGA / NEW SINGLE / FEB 7 - mariusghencea_ : RT @lucaidek: comunque davvero l’unica sfigata in grado di farsi leakkare il lead single nel 2020 è lady gaga -