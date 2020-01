La visita del sottosegretario De Cristofaro a Casal di Principe (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, il sottosegretario alla pubblica istruzione Peppe De Cristofaro è stato a Casal di Principe, con il sindaco Renato Natale, l’assessora Marisa Diana, i sindaci di Casapesenna e San Cipriano d’Aversa, le dirigenti delle scuole del territorio, per discutere insieme su come supportare una comunità per decenni devastata dalla violenza della camorra. Se la funzione della scuola e’ ovunque centrale, qui il ruolo dell’istruzione diventa davvero decisivo, e il Ministero deve fare di tutto per promuovere iniziative straordinarie e mirate per supportare il territorio. Il nuovo istituto comprensivo, recentemente inaugurato e intitolato a Salvatore Nuvoletta – carabiniere ventenne ucciso dalla camorra, medaglia d’oro al valore civile- che oggi sorge sul terreno di un bene confiscato, e’ un esempio concreto di come l’istruzione e ... anteprima24

