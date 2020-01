La Uefa celebra la vittoria del Napoli: “Il Napoli risorge con Lorenzo Insigne” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Cefa celebra la qualificazione del Napoli alle semifinali di Coppa Italia. La vittoria sulla Lazio al San Paolo non è stata certo priva di colpi di scena e sofferenza. E’ però finalmente arrivata, grazie al gol di Lorenzo Insigne. E’ questo che celebra La Uefa con il suo post: “Il Napoli risorge con Lorenzo Insigne: un gol del capitano in apertura di gara elimina dalla Coppa Italia la Lazio detentrice del trofeo e proietta i partenopei in semifinale di Coppa Italia”. ilnapolista

