La serata delle cover a Sanremo 2020: tutti i titoli dei brani sanremesi scelti dai BIG (Di martedì 21 gennaio 2020) Non solo polemiche in queste settimane che precedono la 70esima edizione del Festival di Sanremo. C’è da parlare anche di musica. E oggi sono state comunicate in modo ufficiale le scelte fatte dai 24 BIG in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020. La serata del giovedì, quella del 6 febbraio 2020, è quella dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Una sola richiesta da parte di Amadeus per questo compleanno di Sanremo: scegliere un brano che ha fatto la storia della kermesse canora. Sanremo 2020 serata cover: tutti I titoli scelti E I DUETTI Ed ecco la lista completa delle canzoni che i 24 BIG in gara hanno scelto. Ricordiamo che quest’anno non ascolteremo cover a caso ma le canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Molto particolare, tra le scelte, quella dei Pinguini Tattici Nucleari che ... ultimenotizieflash

vivranda : RT @ketasalelimone: gli over 50 al bar la mattina dopo la serata delle cover a #Sanremo2020 che commentano l’entrata in scena di myss keta… - marco101_ : io mi meritavo elodie con batte forte nella serata delle cover del festival - gmarcoc : RT @levantecanta: Il 6 Febbraio io @francescacheeks e @bambi_maria saliamo insieme sul palco dell’Ariston per cantare, durante la serata d… -