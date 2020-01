La rivoluzione religiosa che sta riscrivendo l’identità del Brasile (Di martedì 21 gennaio 2020) Nel Sud globale è in corso uno scontro geo-religioso fra l’internazionale dell’evangelicalismo atlantico con base a Washington e la chiesa cattolica che sta riscrivendo l’identità storicamente consolidata di numerosi paesi, dalle Filippine all’America latina. Ed è proprio in quest’ultima regione che la lotta per la conquista delle anime di milioni di persone è particolarmente accentuata ed il Brasile rappresenta il caso più emblematico. Da terra cattolicissima a terra promessa degli evangelici Dal 1980 al 2019 il numero dei cattolici sul totale della popolazione si è ridotto in maniera impressionante, passando dal 90% al 50%; nello stesso periodo gli appartenenti alla galassia del protestantesimo, come evangelici e neopentecostali, sono aumentati dal 9% al 31%, ossia da 7,8 milioni a 26,2 milioni di persone. Nel periodo 1991-2010, il cattolicesimo è ... it.insideover

