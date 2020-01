La reunion tra Brad Pritt e Jennifer Aniston? Secondo Angelina Jolie è irrispettosa - (Di martedì 21 gennaio 2020) Carlo Lanna Ci sarebbero delle tensioni tra Brad Pitt e Angelina Jolie dopo i SAG Awards e i pettegolezzi di un riavvicinamento a Jennifer Aniston, rumor che non sarebbero andati a genio alla celebre attrice Ci sono delle succulenti novità in merito al possibile riavvicinamento tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. La ex coppia d’oro del cinema si è incontrata, di recente, ai SAG Awards, evento in cui entrambi hanno vinto dei riconoscimenti molto importanti per C’era una volta a … Hollywood e The Morning Show. Brad Pitt ha vinto come miglior attore non protagonista per la sua partecipazione al film di Quentin Tarantino, la Aniston invece ha trionfato come Miglior attrice in una serie drammatica. E l’incontro tra i due è stato memorabile, accendendo la speranza nel cuore dei fan nel rivedere Pitt e la Aniston di nuovo insieme. In effetti sono stati tanti i pettegolezzi che hanno ... ilgiornale

