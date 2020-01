La Regione Sicilia fornirà gratuitamente cannabis terapeutica ai pazienti (Di martedì 21 gennaio 2020) Il farmaco sarà gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla, e che si rivolgeranno alle strutture sanitarie pubbliche. Il Comitato cannabis Medica: "Non siamo pienamente soddisfatti perché molte patologie sono rimaste fuori e c'è ancora parecchio da lavorare". fanpage

