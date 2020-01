La pupa e il secchione e viceversa, terza puntata del 21 gennaio 2020: anticipazioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Stasera, 21 gennaio 2020, terzo appuntamento con La pupa e il secchione e viceversa, versione completamente rinnovata del programma cult prodotto da EndemolShine Italy, condotto da Paolo Ruffini. Anche in questa puntata al conduttore spetterà il compito di raccontare l’incontro-scontro tra pianeti completamente opposti, la cultura e la bellezza che in questa edizione non vede solo pupe e secchioni, ma anche pupi e secchione. Al suo fianco, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. La pupa e il secchione e viceversa, puntata 21 gennaio 2020: ospiti Tra gli ospiti: Barbara Alberti, Giampiero Mughini e Giulia Salemi. La puntata si aprirà con un nuovo 'ripensamento', questa volta da parte dei secchioni. Nuovi colpi di scena e altri cambi nelle coppie saranno causa di nuove tensioni per alcuni e di felicità per altri. Inoltre, ci sarà l’ingresso di una nuova coppia di viceversa: una ... blogo

