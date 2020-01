"La polemica di Sanremo? Anche mia madre sta un passo indietro sta dietro le quinte e fa tante cose per me" (Di martedì 21 gennaio 2020) “Amadeus è stato frainteso, non intendeva quello che è stato percepito, ma voleva valorizzare Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi, dicendo che molte persone stanno dietro le telecamere e i riflettori, ma non si lamentano, anzi. Posso dire la stessa cosa di mia madre che mi segue e accompagna in quello che faccio oggi: sta dietro le quinte e fa tante cose per me”. Torna in Rai la storia di Elena e Lila, le due inseparabili compagne di infanzia e di vista protagoniste del best seller di Elena Ferrante prima ancora che della loro trasposizione televisiva. Margherita Mazzucco, nei panni di Elena Greco, e Gaia Girace in quelli di Raffaella (Lila) Cerulli commentano con HuffPost le polemiche che hanno preceduto Sanremo. La Rai pensa già alla cosa succederà alla fine della kermesse e presenta la seconda parte della ... huffingtonpost

sole24ore : Sanremo, #Salvini e #Pinguini Tattici Nucleari: quando la polemica è strumentale - SasyPanza : RT @claudoe: (Ho scritto una cosa) Sanremo 2020, la polemica tra Michelle Hunziker e Amadeus ed altre considerazioni sull’ipocrisia https:/… - HuffPostItalia : 'La polemica di Sanremo? Anche mia madre sta un passo indietro sta dietro le quinte e fa tante cose per me' -