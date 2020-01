La nuova vita in Canada di Harry e Meghan sempre con i paparazzi - (Di martedì 21 gennaio 2020) Roberta Damiata Dopo l'ultimo impegno ufficiale come reale, Harry è volato in Canada dove ad aspettarlo c'era Meghan ma anche i paparazzi Da oggi il duca di Sussex ha iniziato la sua nuova vita in Canada con Meghan Markle e il loro figlio Archie, lontani dalla famiglia reale, dopo essere arrivato nel Paese con un semplice volo di linea. Il principe, o forse meglio Harry, ha viaggiato da Londra a Vancouver, poche ore dopo aver completato il suo impegno finale come reale a tutti gli effetti. È arrivato a Vancouver dopo 10 ore di volo per salire poi su un aereo WestJet per fare il breve tragitto all’aeroporto di Victoria sull’isola di Vancouver per unirsi al resto della famiglia. È atterrato verso le 10 di sera e i funzionari dell’aeroporto hanno chiuso per ragioni di sicurezza tutto il terzo piano prima ancora che lui atterrasse nella casa da 11 milioni di sterline dove ... ilgiornale

