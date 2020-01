La nota giornalista tv trovata morta nel lago: arriva la tragica conferma (Di martedì 21 gennaio 2020) Il corpo ritrovato sabato scorso, 18 gennaio 2020, nelle acque del lago di Iseo a Montisola nel Bresciano è di Rosanna Sapori, la giornalista di Azzano San Paolo, nella Bergamasca, la cui scomparsa era stata denunciata il 27 dicembre scorso. La conferma è arrivata dalle analisi sul cadavere e sul successivo riconoscimento successivo dei familiari. Il corpo era in stato avanzato di decomposizione ma nessun segno di violenza. La giornalista indossava un maglione leggero, pantaloni e scarpe e al polso aveva un orologio. A dare l’allarme era stato un residente che aveva visto il cadavere riaffiorare a pelo d’acqua proprio di fronte a casa. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Era scomparsa il 27 dicembre scorso e immediatamente era scattata la denuncia da parte dei familiari, allarmati che non l’avevano vista ritornare a casa. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

Vogliadarianuov : RT @cecegol: Trovata morta #RosannaSapori, la tabaccaia ex giornalista di #RadioPadania nota al pubblico de #LaZanzara - pippi36423094 : RT @Giobegood: Trovata morta Rosanna Sapori, la tabaccaia ex giornalista di Radio Padania nota al pubblico de La Zanzara - Giobegood : Trovata morta Rosanna Sapori, la tabaccaia ex giornalista di Radio Padania nota al pubblico de La Zanzara -