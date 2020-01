La Nato arruola il primo team “ibrido” per difendere il Montenegro da minacce cyber (Di martedì 21 gennaio 2020) Hacker viola uno smartphone (Getty Images) La Nato ha allestito in Montenegro la sua prima squadra contro la guerra “ibrida”, ossia che usa strategie convenzionali e cyber, con lo scopo di fronteggiare le incursioni russe nell’area. Con il termine guerra ibrida si riferisce a una strategia militare che, oltre a quelle fisiche, sfrutta tutte quelle digitali: dagli attacchi cyber alla diffusione di malware fino alle fake news sui social network. Per fronteggiare questo nuovo tipo di guerra il presidente del Comitato militare della Nato, il maresciallo sir Stuart Peach, ha annunciato la formazione della prima squadra anti-ibrida Nato affermando che “è stato schierato nel nostro stato alleato, il Montenegro, con l’obiettivo di contribuire a rafforzare le capacità del Montenegro e scoraggiare le sfide ibride”. La guerra ibrida è in costante aumento grazie anche a una ... wired

