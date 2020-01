La Malesia ha rispedito al mittente tonnellate di plastica: «Non siamo la discarica del mondo» (Di martedì 21 gennaio 2020) «Se la gente vuole vederci come la discarica del mondo, continuate a sognare». Arriva chiaro e forte il messaggio lanciato da Yeo Bee Yin, Ministro dell’Energia, della Scienza, della Tecnologia, dell’Ambiente e dei Cambiamenti Climatici in Malesia. Il paese ha infatti rispedito 3.737 tonnellate di rifiuti di plastica al mittente: il numero più alto di container destinato a Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Canada. La Malesia ha rispedito al mittente tonnellate di plastica: «Non siamo la discarica del mondo» LEGGI ANCHE> Per Trump, gli ambientalisti come Greta sono «profeti di sventura» «La nostra posizione è molto ferma. Vogliamo solo rispedire i rifiuti e vogliamo solo dare un messaggio che la Malesia non è la discarica del mondo» ha dichiarato il ministro Yeo Bee Yin annunciando il rimpatrio della plastica. I container sono stati spediti senza costi per il governo ... giornalettismo

