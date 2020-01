La malattia di Mondelli, gli infortuni di Paris e Zaniolo: inizio 2020 da incubo per l’Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) Un inizio di 2020 peggiore per l’Italia dello sport, a livello di sfortuna e di infortuni, non poteva davvero esserci. Tre atleti attesissimi, per presente e futuro, tre bruttissimi colpi da sopportare: Filippo Mondelli, Dominik Paris e Nicolò Zaniolo, situazioni diverse ma destini simili. Partiamo dal canottiere comasco campione del mondo 2018 in quattro di coppia. Per lui il discorso è a parte: a prevalere è infatti la preoccupazione per la salute rispetto a quella in chiave risultati sportivi. All’atleta delle Fiamme Gialle è stata riscontrata una patologia ossea per la quale si sono rese necessarie nuove ed approfondite indagini. L’obiettivo per lui e per tutto il pubblico tricolore è quello di riuscire a risolvere al meglio questi problemi, con il sogno Tokyo 2020 sullo sfondo. Le sue parole: “Da qualche giorno lamentavo un risentimento a un ginocchio e ... oasport

Canottaggio, il 4 di coppia perde Filippo Mondelli: l'azzurro si ferma per una malattia ossea