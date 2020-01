La lotteria degli scontrini funziona come mezzo anti-evasione? (Di martedì 21 gennaio 2020) Plastic TaxSugar taxTassa sulla fortunaRobin TaxTasse sulle auto aziendaliQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 3 di «Vanity Fair», in edicola da mercoledì 15. scontrini e vinci. Ora che è stato esteso a tutti i commercianti l’obbligo di emettere gli scontrini elettronici, il governo si appresta a lanciare una lotteria anti-evasione che ruoterà attorno alle nuove ricevute fiscali. Si vinceranno ogni mese premi da 10, 30 e 50 mila euro, previsto poi un maxi-sorteggio annuale con un jackpot stellare da 1 milione di euro. La lotteria fiscale partirà a luglio con l’obiettivo d’incentivare la richiesta degli scontrini per far emergere il sommerso. Ma per partecipare al sorteggio bisognerà munirsi di un apposito codice da rilasciare al cassiere al momento dell’acquisto, e ottenerlo non sarà una passeggiata: solo chi è in possesso di un’identità digitale o risulta iscritto ai servizi ... vanityfair

