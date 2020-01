La guerra è finita, trama terza puntata: anticipazioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Forte degli oltre 4 milioni di telespettatori che hanno seguito la seconda puntata, lunedì 27 gennaio alle 21.25 va in onda su Rai 1 il terzo appuntamento con la fiction La guerra è finita con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Valerio Binasco, Andrea Bosca, Carmine Buschini. La guerra è finita: anticipazioni trama terza puntata Davide cerca di capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Nel frattempo Miriam e Mattia sono sempre più vicini, come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano invita ad andare con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Terenzi, presentandola come sua fidanzata. Ma Giulia, consolando Davide che ha sempre meno speranze di ritrovare il figlio Daniele, si avvicina sempre di più a lui… La guerra è finita, parlano i protagonisti La mini-serie, quattro puntate ... tvzap.kataweb

f_piergianni : RT @bracciangeles: Ogni volta che va in onda il Grande Fratello faccio il tifo per i programmi avversari ma quando a disintegrarlo nella ga… - Mauriziogianel2 : @paolaturci Lascia perdere la guerra è finita - marcoassante199 : RT @AndreaAAmato: #AscoltiTv 20 gennaio tutti i dati: La guerra è finita 4,3 milioni (18,4%), GfVIP 3,1 (18,5%). Riondino avanti in sovrap… -