La Guerra è finita anticipazioni: Davide troverà il suo bambino? (Di martedì 21 gennaio 2020) Grandi emozioni anche nella seconda puntata de La Guerra è finita in onda su Rai 1 ieri sera. Questa settimana la fiction con Michele Riondino protagonista sfiderà una nuova puntata del Grande Fratello VIp 4 nella gara agli ascolti del lunedì sera e a breve, con i dati auditel relativi alla serata di ieri, scopriremo chi ha vinto. Ma noi siamo qui per raccontarvi quello che succederà nel prossimo appuntamento, con le anticipazioni della terza puntata de La Guerra è finita in onda il 27 gennaio 2020. Come avrete visto ieri sera, Davide non si può rassegnare, spera ancora che da qualche parte in Italia o forse anche in Austria, ci siano delle persone dal cuore grande. E’ stata Giulia a fargli notare che di certo ci saranno le stesse persone in altri posti, che si prendono cura dei bambini sopravvissuti ai lager, proprio come loro fanno con i piccoli che accudiscono da settimane. ... ultimenotizieflash

