La giornata sannita di De Luca: “Per il tempo trascorso qui, merito la cittadinanza onoraria” (Di martedì 21 gennaio 2020) tempo di lettura: 3 minutiProsegue la giornata sannita del governatore Vincenzo De Luca. Il presidente della giunta regionale campana ha partecipato questo pomeriggio alla conferenza stampa sull’emergenza sanitaria locale. Evento che si è poi concluso con l’inaugurazione della nuova Centrale Operativa in via Delcogliano a Benevento. Il primo a prendere la parola è stato il direttore generale dell’Asl Benevento Gennaro Volpe. “Il Sannio è un territorio particolare, riorganizzare l’offerta sanitaria è una grande sfida. Oggi inauguriamo la nuova centrale operativa che disporrà anche dell’eliporto, essenziale per raggiungere alcune zone della provincia”. E pure in provincia, comunque, le iniziative non mancano. “Potenzieremo ancora le strutture di San Bartolomeo in Galdo e Cerreto sannita che diventeranno ospedali di comunità. Sarà mantenuto e rafforzato, con il medico a bordo anche nelle ... anteprima24

