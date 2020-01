La giornalista Rosanna Sapori trovata morta nel lago d’Iseo: è giallo (Di martedì 21 gennaio 2020) La giornalista Rosanna Sapori trovata morta nel lago d’Iseo È stata trovata morta nel lago d’Iseo Rosanna Sapori, la giornalista, nota soprattuto nel Nordest, che in passato aveva anche militato nella Lega, di cui ne aveva denunciato il malaffare. La donna, che gestiva una tabaccheria in via Aldo Moro, a Zanica, in provincia di Bergamo, era scomparsa lo scorso 27 dicembre, lasciando un bigliettino ai suoi cari. Il cadavere della Sapori è stato trovato lo scorso 18 gennaio a Carzano di Montisola, sulle rive del lago d’Iseo. La conferma è arrivata successivamente dagli inquirenti, che indagavano sulla scomparsa della donna. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Secondo quanto ricostruito, la Sapori negli ultimi tempi aveva diversi problemi dal punto di vista economico, tanto che era costretta a dormire all’interno della sua ... tpi

