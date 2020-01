LA Galaxy, c’è il Chicharito Hernandez per il dopo Ibra VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) LA Galaxy, nuovo acquisto dal grande nome per l’ex squadra di Ibrahimovic. Oggi è arrivata l’ufficialità del Chicharito Hernandez Finisce oggi, con l’ufficialità della sua cessione, l’avventura europea del Chicharito Hernandez. Il calciatore messicano ha lasciato il Siviglia per approdare ai LA Galaxy, ex squadra di Zlatan Ibrahimovic. La società americana ha dato il benvenuto al giocatore con un VIDEO postato sui suoi profili social. Imaginémonos cosas chingonas. pic.twitter.com/uYK2rxpmAH — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

