La Federcalcio inglese apre un’indagine sul Manchester United (Di martedì 21 gennaio 2020) La Federcalcio inglese (Fa) ha annunciato l’apertura di un’indagine nei confronti del Manchester United a causa delle veementi proteste dei suoi giocatori contro l’arbitro durante la partita di Premier League di domenica scorsa, persa 2-0 in casa del Liverpool. Il club è accusato di “non essere riuscito a garantire che i suoi giocatori si comportassero in modo corretto” fa sapere la Football Association. L’episodio è avvenuto quando l’arbitro non ha sanzionato subito un fallo sul portiere David De Gea da parte del difensore del Liverpool Virgil van Dijk, la palla è poi finita a Firmino che ha segnato la rete del 2-0 per i padroni di casa. De Gea si è precipitato dall’arbitro, Craig Pawson, e spalleggiato dai compagni aveva chiesto con troppa veemenza per spiegargli di essere stato spinto da van Dijk. Il portiere è stato ammonito ma la Var ... ilnapolista

