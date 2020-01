La favola di Brad e Jennifer e l'eterno ritorno (della ex) - (Di martedì 21 gennaio 2020) Valeria Braghieri Il mondo non ha mai fatto tanto il tifo per la loro coppia come da quando si sono lasciati. L'animo umano è tortuoso. Quando, nel 2000, Jennifer Aniston è diventata la moglie di Brad Pitt, la reazione dei più è stata di tiepido sconcerto: un po' come quando, per la prima volta, la faccia un po' prussiana di Daniel Craig ha sostituito quella perfetta e senza tempo di Pierce Brosnan nel ruolo di 007. Poco importa che già alla decima inquadratura ogni donna del globo avrebbe voluto ottenere i domiciliari nella sua camera da letto, il primo impatto fu scettico: ma come, questo qui? Il nuovo James Bond? Ma come, questa qui? La moglie del più bello di sempre? Carina, simpatichina, biondina, la Friends della porta accanto, appunto, ma adesso, addirittura sposata con Brad Pitt... Ma da quando si sono lasciati, e ancor di più da quando anche Brad Pitt e la seconda ... ilgiornale

