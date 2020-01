La Dieta Mediterraea vince il premio come la migliore al mondo (Di martedì 21 gennaio 2020) La Dieta Mediterranea, nei giorni scorsi, è stata la protagonista indiscussa di un primato, quello come migliore al mondo, elaborato dalla U.S. News & World Report che, dopo aver valutato 35 diete alternative, ha riconosciuto nella Dieta Mediterranea la migliore al mondo per i benefici sulla salute e la perdita di peso. come funziona la Dieta Mediterranea? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono. Dieta Mediterranea Considerata da un decennio Patrimonio Mondiale dell’Unesco, nei giorni scorsi, la Dieta Mediterranea si è guadagnata il primo posto nella classifica elaborata dai consulenti della U.S. News & World Report, la Best Diet Ranking 2020, davanti alla Dieta Dash, contro l’ipertensione, e la Dieta Flexitariana, che poggia su un regime alimentare flessibile. Comparata ad altre 35 diete, presenti nella classifica, come confermato da Coldiretti, la Dieta ... notizie

