La denuncia di Marco Furfaro: «Sono stato aggredito da Giletti dopo la trasmissione» (Di martedì 21 gennaio 2020) L’accesa discussione all’interno degli studi de L’Aria che Tira, su La7, non sarebbe terminata con l’abbandono della diretta e lo spegnimento delle telecamere. Secondo quanto raccontato sulla pagina Facebook dell’eurodeputato del Partito Democratico, la lite Giletti-Furfaro avrebbe avuto un secondo round pochi minuti dopo il termine della trasmissione. E l’accusa nei confronti del conduttore di Non è l’Arena (in onda ogni domenica, in prima serata) è molto pesante. LEGGI ANCHE > Giletti a Marco Furfaro: «Attento a quello che dice e non parli della mia moralità». Poi lascia lo studio «dopo essere uscito dallo studio Sono stato letteralmente aggredito da Giletti. Mi ha insultato (“vigliacco”, “non capisci un cazzo”, “imbecille”, “coglione”, tra gli altri) e minacciato – ha scritto Marco Furfaro sulla sua pagina Facebook -. Era ... giornalettismo

markorusso69 : @braveheartmmt Vanno a processo Marco ...quello lì denuncia per lesioni , rischiano il posto ...dai lo sappiamo come funziona - giovanni8804 : @marcoviolireal Marco sei il king davvero...non curarti delle cattiverie altrui, denuncia e vivi col sorriso! - Marco_Zum : RT @francescatotolo: La denuncia della Comunità eritrea in Italia contro i 'falsi #rifugiati eritrei' che hanno sfruttato il permissivismo… -