La canapa può ripulire i terreni inquinati da metalli pesanti: via alla sperimentazione in Puglia (Di martedì 21 gennaio 2020) Un progetto sperimentale per testare le capacità della canapa di ripulire i terreni dai metalli pesanti, venendo poi riutilizzata nelle parti non interessate dallo stoccaggio di queste sostanze, che possono addirittura essere successivamente recuperate. Significherebbe avere allo stesso tempo terreni puliti e metalli puri estratti dalla pianta. fanpage

nfriscuolo : @soniabetz1 Mai perché la canapa non si puó brevettare, cresce spontanea un pó ovunque e non richiede tanto per la… - MichaelSalTato : @Interminato @mrs_overcookeds @NotEnricaP Può essere che sia canapa eh, va molto di moda nei giovani d'oggi. Cmq io… - Gio_Ebasta : @XIIIr3d @blaptos “pasto di 'non si può dire', misto farina 0, farina di riso, farina integrale e farina di canapa.… -