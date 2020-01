Kung Fu: David Leitch regista del film tratto dalla serie degli anni '70 (Di martedì 21 gennaio 2020) Il regista David Leitch si occuperà dell'adattamento cinematografico della famosa serie Kung Fu, arrivata in tv negli anni '70. Kung Fu, la serie degli anni Settanta, diventerà un film diretto dal regista David Leitch, già artefice del successo di John Wick e Deadpool 2. Lo show originale aveva come protagonista David Carradine nel ruolo di un esperto di arti marziali che fugge dalla Cina dopo che il suo maestro viene assassinato, ritrovandosi al le prese con razzismo e killer che vogliono ucciderlo. Il protagonista è una persona pacifica che però reagisce quando provocata, un po' come accade al personaggio di Keanu Reeves nel primo film dedicato a John Wick. Ed Spielman, creatore della serie originale, sarà coinvolto come produttore ... movieplayer

