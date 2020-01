Kevin Constant, la meteora del Milan lascia il campo: l'ultima esperienza in Iran (Di martedì 21 gennaio 2020) Non ha lasciato di certo un buon ricordo, ma i tifosi del Milan non hanno dimenticato Kevin Constant. Il laterale franco-guineiano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a soli 32 anni. Lo ha reso noto tramite il suo profilo Facebook. Constant ha chiuso la sua carriera in Iran, al Tractor Spo liberoquotidiano

sportal_it : Kevin Constant lascia il calcio - filgamb : Kevin Constant dice addio al calcio giocato e il pensiero va a quella stupenda maglia che indossò contro il Barcell… - _SiGonfiaLaRete : Si ritira Kevin #Constant: anni fa fu cercato anche dal #Napoli -