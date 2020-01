Kevin Constant, ex Milan, si ritira: “Voglio una vita vera, lontano dalle telecamere” (Di martedì 21 gennaio 2020) A 32 anni Kevin Constant. L'ex calciatore di Milan, Chievo, Bologna e Genoa ha annunciato il suo addio al calcio con una stories su Instagram: "Questa è la decisione più difficile della mia vita ed è con molta tristezza che dico addio al calcio. Per me è tempo di dedicare tempo ai figli, alla famiglia e ai piani futuri. Lascio questo mondo per una vita semplice e vera, lontana dalle telecamere". fanpage

enzolampard : UFFICIALE: Kevin #Constant si ritira dal calcio giocato #calciomercato - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Kevin Constant si ritira: 'Voglio dedicarmi alla famiglia' -