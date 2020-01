Kate Middleton si riprende la scena con un abito da 550 euro (quasi sold out) (Di martedì 21 gennaio 2020) Per Kate è tempo di riprendersi la scena. Messa da parte l’ingombrante cognata, con la quale pare non avesse un buon rapporto, la duchessa di Cambridge ha indossato i panni della padrona di casa a Buckingham Palace. Insieme al marito, hanno accolto gli ospiti per il UK-Africa Investment Summit, evento in corso a Londra. Per l’occasione ha scelto un look che non è passato inosservato. L’abito rosso di Needle & Thread, tra trasparenze e paillettes, costa circa 550 euro. Entrarne in possesso, è ormai quasi impossibile: dopo averlo visto indosso a Kate, molti sono corsi sul sito per acquistarlo, lasciando solo la taglia più piccola disponibile. A completare il look, una pochette di Jenny Packham, un paio di pumps di Gianvito Rossi e degli orecchini di Soru Jewellery da 140 euro. Capelli sciolti e make-up leggero.Kate e William ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Kate Middleton si riprende la scena con un abito da 550 euro (quasi sold out) - Noovyis : (Kate Middleton regina al party di Buckingham Palace: gli occhi sono tutti per lei) Playhitmusic -… - infoitcultura : Kate Middleton, i capelli più belli del reame: ecco i suoi segreti -