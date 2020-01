Karina Cascella critica Wanda Nara al Gf Vip: "Quando interviene, non si capisce cosa dice" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Luana Rosato Karina Cascella ha espresso la sua opinione sul ruolo di Wanda Nara al Grande Fratello Vip e non è stata per niente clemente La presenza di Wanda Nara al Gf Vip nel ruolo di opinionista continua a non convincere il pubblico da casa e, a riguardo, è intervenuta anche Karina Cascella, che non ha esitato ad esprimere il suo giudizio al vetriolo nei confronti della moglie di Mauro Icardi. Più volte acclamata dagli spettatori, che in svariate occasioni hanno ritenuto la Cascella una valida opinionista ancora poco considerata dai grandi programmi televisivi, Karina è stata anche ampiamente lodata da Gabriele Parpiglia, che l’ha definita uno dei personaggi più interessanti ai quali non è stata data la possibilità di esprimere le proprie capacità sul piccolo schermo. All’ex volto di Uomini e Donne, dunque, pare che nessuno abbia deciso di dare fiducia e concedere la ... ilgiornale

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Karina Cascella su Wanda Nara: 'Non capisco una mazza di quello che dice' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Karina Cascella contro Wanda Nara - infoitcultura : Karina Cascella dice la sua sull'opinionista del GF Vip Wanda Nara -