Juventus, Sarri: “Tridente possibile con la Roma. Cristiano Ronaldo? Se sta bene gioca” (Di martedì 21 gennaio 2020) Alla viglia del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa e analizzato la sfida contro i giallorossi: "La Roma è una squadra forte ed è capace di far soffrire tutti. Sarà una sfida molto delicata e molto difficile. Cristiano Ronaldo? Spero che non ci sia mai fine a questo suo periodo di forma". fanpage

