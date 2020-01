Juninho: «Juve fortissima, ma arrivano rinforzi» VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Juninho, le parole del direttore sportivo del Lione che sarà il prossimo avversario della Juventus in Champions League Juventus e Lione saranno prossime avversarie in Champions League. Il direttore sportivo dei transalpini, Juninho, ha parlato proprio della sfida contro la squadra di Sarri. «Per convincere Ekambi non è stato necessario parlare della Champions, sappiamo che giocheremo contro la Juventus. Squadra molto forte e favorita in questa sfida. Ma non si sa mai e abbiamo delle speranze in questo confronto». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

