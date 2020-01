Judo, tantissime iscrizioni per il Grand Prix di Tel Aviv: in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi (Di martedì 21 gennaio 2020) Numerosissime le iscrizioni per il Grand Prix di Tel Aviv 2020, primo appuntamento del 2020 di Judo che si svolgerà da giovedì 23 a sabato 25 gennaio e metterà in palio punti pesantissimi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella città israeliana saranno infatti presenti ben 583 atleti, a rappresentare 85 nazioni: l’importantissima rassegna giapponese si avvicina sempre di più e nessun Judoka ha voluto lasciarsi sfuggire la possibilità di migliorare il proprio piazzamento nel ranking. Tra questa folla di atleti pronta a battagliare a Tel Aviv c’è anche una nutrita rappresentanza azzurra: saranno 19 i partecipanti italiani, tra i quali ovviamente anche Fabio Basile. Il campione olimpico in carica nella categoria 66 kg è molto carico in vista della nuova stagione: “È una gara per entrare nel 2020, una cosa in più che abbiamo scelto di fare, perché niente è impossibile ed una ... oasport

