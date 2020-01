Jomi Salerno: quattro atlete convocate nella Nazionale Under 17 (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Prende vita la nuova Nazionale U17 femminile. Ci sono anche quattro atlete della Jomi Salerno: Martina De Ciuceis, Giulia Rossomando, Giorgia Avagliano e Vittoria Sammartino fanno parte della lista delle 37 atlete selezionate dal Commissario Tecnico Liljiana Ivaci in vista del raduno della Nazionale Under 17 Femminile. Il gruppo si radunerà a Roma, sul campo del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, da domani (22 gennaio) al 26 gennaio prossimi. Sotto l’occhio attento dello staff tecnico guidato da Ljiljana Ivaci e completato da Elena Barani e Adele De Santis, le atlete convocate saranno valutate attraverso un intenso programma di allenamenti e test match in famiglia. Il raduno organizzato nella Capitale servirà a individuare la squadra che debutterà in campo interNazionale con i Mediterranean Handball Championships che si disputeranno nel ... anteprima24

