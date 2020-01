“Johaug è unica. Bolshunov? Un Mig! Francesco De Fabiani può farci sognare” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa (Di martedì 21 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci di fondo è giunta al suo giro di boa. La tappa di Nove Mesto na Morave ha ufficialmente posto fine alla prima metà della stagione, lanciando sempre di più in testa alla classifica generale Alexander Bolshunov e Therese Johaug. Tuttavia, se la lotta in campo femminile appare già finita, la corsa fra gli uomini è ancora apertissima. È dunque giunto il momento della settima puntata de “l’Ululato del Bubo”, la rubrica di approfondimento e analisi tenuta in compagnia di Fulvio Valbusa, campione olimpico a Torino 2006. Fra le considerazioni di questa settimana, anche un’interessante dissertazione riguardo l’impostazione data a diverse atlete in campo femminile. Bubo, partiamo dal settore maschile. Bolshunov, per essere un credibile pretendente alla Sfera di cristallo, doveva fare il pieno in questo weekend. C’è riuscito, raccogliendo 200 punti contro i 116 di Klæbo. ... oasport

