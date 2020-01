Ivan Gonzalez pronto ad incontrare il padre: “Voglio risolvere questo dubbio” (Di martedì 21 gennaio 2020) Ivan Gonzalez torna a parlare del padre al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto il gieffino È andata in onda ieri 20 gennaio su Canale 5 la quinta puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la sorpresa che i nonni di Ivan Gonzalez gli hanno fatto ha emozionato i telespettatori. Pochi giorni fa il gieffino si è lasciato sfuggire un’importante rivelazione nella casa più spiata d’Italia. Ivan ha raccontato di aver scoperto solo pochi anni fa che coloro che credeva fossero i suoi genitori in realtà sono i suoi nonni, per anni ha creduto che sua madre fosse sua sorella. La madre di Gonzalez è rimasta incinta quando era molto giovane, per questo a crescerlo sono stati i nonni, lei era sempre con lui ma nei panni di sorella e non di madre. Il padre lo ha invece abbandonato quando non era ancora nato, si è presentato da lui quando aveva 18 anni ma non ha voluto ... nonsolo.tv

christi13247129 : @Mat87Vic ma ivan state parlando di cattaneo o gonzalez del gf vip - giadinagrisu : RT @tempoweb: Via #PasqualeLaricchia dal #GrandeFratelloVip E lo scontro fra #RitaRusic e #ValeriaMarini è memorabile -