Italia-Russia oggi in tv: orario d’inizio, streaming e programma Europei pallanuoto femminile 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Subito una giornata decisiva per l’Italia della pallanuoto femminile negli Europei di Budapest. Alla Duna Arena oggi il Setterosa scende in acqua per i quarti di finale: di fronte alle ragazze di Paolo Zizza ci saranno le atlete della Russia in un incontro durissimo. L’obiettivo è quello ovviamente di andare avanti, a caccia di medaglie e pass olimpico. La gara sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro su RaiSport+HD, mentre potrà essere seguita in diretta streaming gratuita su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV, che trasmetterà tutto il torneo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. Di seguito il programma completo della gara di oggi, martedì 21 gennaio 2020, con l’orario della sfida. COME SEGUIRE LIVE Italia-Russia Martedì 21 gennaio 2020 ore 16.00, a Budapest Italia-Russia Diretta tv in chiaro su RaiSport+HD Diretta streaming gratuita su RaiPlay ... oasport

