Italia-Montenegro: programma, orario e tv Europei pallanuoto 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Domani inizia la seconda fase dell’Italia: a Budapest, in Ungheria, saranno in programma i quarti di finale degli Europei 2020 di pallanuoto. La rassegna continentale vedrà infatti, mercoledì 22 gennaio, tornare in acqua le vincitrici dei raggruppamenti della prima fase del torneo maschile. L’Italia, dopo il filotto vincente nel Girone D contro Grecia, Francia e Georgia, nel primo turno ad eliminazione diretta sarà opposta al Montenegro, che ieri, negli ottavi di finale, ha superato, senza particolari patemi d’animo, la Turchia, con il netto score di 17-6. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Di seguito il programma completo della gara di domani, mercoledì 22 gennaio 2020, con l’orario della sfida. COME SEGUIRE LIVE ... oasport

PANOS249546646 : @MarcoFlorianMED Caro Marco se non passerà dall'Italia si può sempre passare la pipeline dalla ex-Jugoslavia o Alba… - plutarko : Ieri è avvenuto il sorteggio ufficiale delle nazionali che parteciperanno al campionato europeo virtuale UEFA eEuro… -