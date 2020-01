Isis, al-Salbi nuovo leader: ecco chi è il successore di al-Baghdadi (Di martedì 21 gennaio 2020) Isis, al-Salbi il nuovo leader L’Isis ha un nuovo leader dopo la morte di Abu Bakr al-Baghdadi e nomina come nuovo califfo Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, uno dei fondatori dello stesso Stato Islamico. ecco chi è la nuova figura al vertice dell’organizzazione jihadista. Secondo fonti di intelligence riportate dal Guardian, al-Salbi sarebbe stato nominato nuovo leader dell’Isis già poche ore dopo l’uccisione di al-Baghdadi, avvenuta in un raid americano in Siria lo scorso ottobre. Il nome che era circolato immediatamente dopo la morte di al-Baghdadi, ovvero quello di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, non ha trovato riscontri. Nei tre mesi successivi al raid che ha portato alla morte di al-Baghdadi, un quadro tracciato dai servizi di intelligence regionali e occidentali ha indicato al-Salbi come la figura al centro dei processi decisionali ... tpi

