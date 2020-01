Inventa sedici gravidanze per non lavorare | Scoperta maxi truffa all’Inps (Di martedì 21 gennaio 2020) Una signora di Roma di 50 anni avrebbe incassato 100mila euro in assegni di maternità, dichiarando sedici gravidanze Inventate, ma “era tutto falso”. Scoperta dall’Inps una maxi truffa, simulando nel “saldo” anche dodici aborti mai esistiti. Si tratta di un vero e proprio record sedici gravidanze, tutte considerate a rischio. Di vero, però, non c’è … L'articolo Inventa sedici gravidanze per non lavorare Scoperta maxi truffa all’Inps proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

