Intesa Sp: unica banca italiana tra le 100 società più sostenibili (Di martedì 21 gennaio 2020) Milano, 21 gen. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo per il quarto anno consecutivo è stata confermata, nell’ambito del World Economic Forum di Davos, come unica banca italiana tra le cento società quotate più sostenibili al mondo nella classifica stilata da Corporate Knights, la rivista canadese specializzata in sostenibilità. Intesa Sanpaolo si è posizionata al 39esimo posto su circa 7.400 imprese analizzate in base a 21 indicatori in ambito ambientale, sociale e di governance.L’istituto ha ricevuto conferma dell’inclusione nel Bloomberg Gender-Equality Index 2020, indice trasversale a tutti i settori di business lanciato da Bloomberg nel 2018 che valuta l’impegno e le azioni in materia di parità di genere delle principali società quotate a livello globale. L’analisi ha portato all’inclusione nell’indice di 325 società quotate nelle ... calcioweb.eu

